Таллин, , 06:46 — REGNUM Беженцы с территории б. УССР не могут найти работу в Эстонии, но местные работодатели считают эту проблему ничтожной на фоне общего кризиса в стране. Об этом 15 ноября пишет руководитель Центрального союза работодателей страны Арто Ааса в статье для газеты Postimees.

Бен Шан. Безработица

На фоне ликвидации предприятий и сокращения сотрудников по всей стране Аас считает, что шесть тысяч безработных беженцев — это надуманная проблема. По мнению Ааса, беспокоиться нужно о том, что беженцев часто размещают в сельских поселениях, где для них нет работы.

Глава союза работодателей предлагает направлять беженцев в Таллин и район Харьюмаа, где наблюдается дефицит рабочей силы. При этом Ааса указал, что беженцы не смогут смягчить последствия кризиса в стране, так как большинство из них планируют вернуться на родину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по статистике в Эстонии работает лишь каждый третий из прибывших с территории б. УССР беженцев.

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