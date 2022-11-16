Челябинск, 16 ноября 2022, 06:44 — REGNUM В Челябинской области 39 мобилизованных граждан вернули домой. Об этом сообщила журналистам региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Из них семеро получили отсрочку по состоянию здоровья, а ещё столько же являются многодетными. Кроме того, у 16 граждан имеется бронь, а девять получили отсрочку по иным основаниям.
Также отменены решения призывных комиссий в отношении ещё 28 мобилизованных. Из них 16 многодетных, а 10 были забронированы.
«Работа в данном направлении продолжается», — отметила Сударенко. Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по конец октября.