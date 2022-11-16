Челябинск, 16 ноября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 39 мобилизованных граждан вернули домой. Об этом сообщила журналистам региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Из них семеро получили отсрочку по состоянию здоровья, а ещё столько же являются многодетными. Кроме того, у 16 граждан имеется бронь, а девять получили отсрочку по иным основаниям.

Также отменены решения призывных комиссий в отношении ещё 28 мобилизованных. Из них 16 многодетных, а 10 были забронированы.

«Работа в данном направлении продолжается», — отметила Сударенко. Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября по конец октября.