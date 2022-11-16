Вашингтон, , 07:11 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ракету, якобы взорвавшуюся на территории Польши, запустила якобы Россия. Об этом бывший глава Белого дома заявил в ходе выступления в штате Флорида.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Только сегодня ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль вглубь польской территории», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что имеющиеся у него данные не свидетельствуют о причастности России к инциденту в Польше, где якобы взорвалась ракета. Российское Министерство обороны сразу заявило, что Вооруженные силы России не обстреливали объекты на территории бывш. УССР вблизи польской границы. Также Минобороны России назвало сообщения польских СМИ об инциденте провокацией.