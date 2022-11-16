Норильск, Красноярский край, , 06:41 — REGNUM Норильску Красноярского края присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ подписал 15 ноября президент России Владимир Путин.

Рисунки на домах Норильска. Юлия Невская © ИА REGNUM

Напомним, также это почётное звание присвоено Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Орску, Якутску — за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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Норильск — один из пяти самых северных городов мира. Он расположен в 300 км к северу от Северного Полярного Круга, в 2400 км от Северного Полюса. До столицы Красноярского края — 1500 км. В 1939 году Норильск стал рабочим посёлком, в 1953 году — городом.

«Поздравляем жителей Норильска с присвоением городу почётного звания «Город трудовой доблести», — говорится в телеграм-канале краевых властей «С Мира по факту».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Красноярску.

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