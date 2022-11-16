Норильск, Красноярский край, 16 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Норильску Красноярского края присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ подписал 15 ноября президент России Владимир Путин.

Юлия Невская ИА REGNUM Рисунки на домах Норильска

Напомним, также это почётное звание присвоено Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Орску, Якутску — за значительный вклад жителей этих городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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Норильск — один из пяти самых северных городов мира. Он расположен в 300 км к северу от Северного полярного круга, в 2400 км от Северного полюса. До столицы Красноярского края — 1500 км. В 1939 году Норильск стал рабочим посёлком, в 1953 году — городом.

«Поздравляем жителей Норильска с присвоением городу почётного звания «Город трудовой доблести», — говорится в телеграм-канале краевых властей «С Мира по факту».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года почётное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Красноярску.

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