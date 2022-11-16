Майами, США, 16 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) готовит к запуску к Луне космическую ракету в рамках миссии Artemis 1 (лунная программа «Артемида»), передает телеканал ABC News со ссылкой на аэрокосмическое агентство.

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

Запуск аппарата несколько раз откладывался из-за плохой погоды и технических проблем. Ракета должна стартовать 16 ноября с 01:04 (09:04 мск) с мыса Канаверал (американский штат Флорида).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе НАСА выбрало 13 мест для посадки для первой пилотируемой миссии на Луну в рамках программы «Артемида».