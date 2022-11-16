Бали, Индонезия, , 06:47 — REGNUM Программа второго, завершающего дня саммита стран G20 на острове Бали оказалась на несколько часов «отодвинута» из-за экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, обсуждающих падение ракет в Польше. Об этом сообщают организаторы саммита.

G20 G20.org

«Да, из-за этого в программе произошли задержки. К примеру, посещение парка мангровых деревьев было отложено примерно на два с половиной часа. Что касается рабочей сессии, то она, вероятно, также начнётся с опозданием», — приводит ТАСС слова представителя организаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден проводит со своими союзниками экстренную встречу в связи с «ракетным» инцидентом в Польше, в результате которого погибли два местных жителя.

Читайте также: МИД Польши вызвал российского посла из-за инцидента

Читайте ранее в этом сюжете: Встреча мировых лидеров началась на Бали в связи с инцидентом в Польше