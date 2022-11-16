Екатеринбург, , 06:28 — REGNUM В Екатеринбурге СКР проводит проверку по факту обнаружения останков людей, якобы репрессированных в 1930–1950 годах. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении этой структуры по Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Сейчас останки исследуют специалисты. Предстоит установить пол и возраст людей.

Как сообщало ИА REGNUM, захоронения были найдены летом на 12-м километре Московского тракта. По предварительным данным археологов, в них могут находиться до двух тысяч человек.