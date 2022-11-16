Симферополь, 16 ноября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено в связи с проведением технологических работ. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымский мост и рыбаки

Уточняется, что движение автомобилей приостановлено 16 ноября на период с 04:00 мск до 16:00 мск в связи с проведением технологических работ. Водителей призвали воздержаться от поездок из Краснодарского края в Крым и в обратном направлении на весь период проведения работ на мосту.

Грузовому автотранспорту рекомендовано строить сухопутный маршрут в Крым и обратно с учётом новых территорий Российской Федерации.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом грузового автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека и частично обрушились два пролёта автодорожной части моста. В настоящее время идут работы по восстановлению повреждённой части.