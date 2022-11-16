Пекин, 16 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Новый руководитель Компартии Китая по Пекину назначен в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) постановил, что Цай Ци больше не является одновременно секретарем, членом постоянного комитета и членом Пекинского муниципального комитета КПК, а Инь Ли одновременно стал членом, членом постоянного комитета и секретарем Пекинского муниципального комитета КПК.

Подробности не сообщаются.