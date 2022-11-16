Москва, , 06:32 — REGNUM Из федерального бюджета на развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление» для нужд казначейства России готовы потратить почти 1 млрд рублей. Соответствующий тендер, в рамках которого выберут исполнителя на крупный госконтракт, пройдёт 30 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

IT Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальная стоимость контракта, по которому предполагается довольно крупный аванс в размере 52%, составляет 957 867 884,62 рубля.

Победитель должен будет выполнить все работы до 29 февраля 2024 года.

В качестве места выполнения работ, кроме площадки исполнителя, фигурируют Центральный аппарат Федерального казначейства, федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России», а также площадки в Дубне и Нижегородской области.

Напомним, ранее Пенсионный фонд России выбрал исполнителя на IT-контракт стоимостью более 5,9 млрд рублей. Он был заключён с компанией «Мегафон», в числе бенефициаров которой — миллиардер Алишер Усманов.