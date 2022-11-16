Москва, 16 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Из федерального бюджета на развитие государственной автоматизированной информационной системы «Управление» для нужд казначейства России готовы потратить почти 1 млрд рублей. Соответствующий тендер, в рамках которого выберут исполнителя на крупный госконтракт, пройдёт 30 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Максимальная стоимость контракта, по которому предполагается довольно крупный аванс в размере 52%, составляет 957 867 884,62 рубля.

Победитель должен будет выполнить все работы до 29 февраля 2024 года.

В качестве места выполнения работ, кроме площадки исполнителя, фигурируют Центральный аппарат Федерального казначейства, федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности казначейства России», а также площадки в Дубне и Нижегородской области.

Напомним, ранее Пенсионный фонд России выбрал исполнителя на IT-контракт стоимостью более 5,9 млрд рублей. Он был заключён с компанией «Мегафон», в числе бенефициаров которой — миллиардер Алишер Усманов.