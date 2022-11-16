Пекин, , 09:48 — REGNUM Против бывшего высокопоставленного законодателя провинции Ляонин на северо-востоке Китая Сунь Госяна начато государственное преследование по подозрению в получении взятки, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Муниципальная народная прокуратура города Ланфана в провинции Хэбэй недавно подала иск против Суня в Промежуточный народный суд Ланфана, говорится в официальном заявлении. Иск был подан после завершения расследования Национальной надзорной комиссией по делу Суня. Ранее он был заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей Ляонина.

Ранее Сунь занимал посты исполняющего обязанности мэра и градоначальника города Паньцзинь, а также секретаря Паньцзиньского муниципального комитета Коммунистической партии Китая.

Прокуратура предъявила Суню обвинение в неправомерном использовании своих официальных полномочий или положения в целях извлечения выгоды для других и незаконном получении взамен огромной суммы взяток в виде денег и ценностей.

Государственные обвинители заявили, что Сунь должен быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления — получение взятки.