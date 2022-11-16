Абуджа, , 06:14 — REGNUM Нигерийский суд предъявил обвинения 26 мужчинам в заговоре с целью хищения сырой нефти и попытке незаконной продажи этого сырья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебное постановление.

Танкер (сс) Free-Photos

Все подозреваемые работают на супертанкере Heroic Idun, который был задержан в нигерийских водах в августе. Экипаж действовал без разрешения.

Капитан судна и еще несколько членов экипажа являются гражданами Индии. Кроме того, в команде танкера представлены подданные Польши, Шри-Ланки и Пакистана. Heroic Idun способен перевозить до 2 млн баррелей нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Нигерии был обнаружен незаконный трубопровод, который тянулся от одного из основных нефтяных терминалов страны к морскому берегу. Труба использовалась около 9 лет.

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