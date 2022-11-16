Пекин, , 09:42 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 58 базисных пунктов до 7,0363 юаня по отношению к доллару США в среду, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

Доллар. Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Китайской системы торговли иностранной валютой. На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% от центрального паритетного курса каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенных ценах, предлагаемых маркет-мейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.