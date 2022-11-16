Вашингтон, 16 ноября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Объявление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году сделал экс-глава Белого дома Дональд Трамп 15 ноября в ходе специального обращения к сторонникам в штате Флорида.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — сказал Трамп в выступлении из своего поместья Мар-а-Лаго.

Трамп сделал до начала промежуточных выборов в Конгресс США заявление о намерении выступить 15 ноября с важным заявлением. Практически все прогнозы сводились к тому, что экс-лидер США объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства. Ранний старт заявки может быть объяснён желанием экс-главы Белого дома опередить своих потенциальных конкурентов от республиканцев.