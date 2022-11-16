Вашингтон, , 06:07 — REGNUM Европейские страны устали направлять средства и оружие в киевскую «черную дыру», заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в комментарии для телеканала Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр обороны Остин предпринимает отчаянную попытку побороть утомление от [Киева]. По правде говоря, европейцы устали вливать в нее деньги. Им надоело отправлять технику в эту черную дыру», — заявил он.

Эксперт также напомнил высказывание главы комитета начальников штабов армии США Марка Милли, который заявил о невозможности победы киевского режима. Однако, как отметил Макгрегор, администрация президента США продолжает вливать деньги в киевский режим и склоняет к этому своих союзников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Джанет Йеллен призвала американских союзников выделять больше денег киевскому режиму. Также она пообещала усилить давление на Россию со стороны Соединенных Штатов.