Гонконг, Китай, , 06:06 — REGNUM Гонконгская фондовая биржа начала торги 16 ноября снижением индекса Hang Seng на 173 пункта (0,95%), до уровня 18 169 пунктов, на фоне инцидента с падением ракет на востоке Польши и развития ситуации на территории б. УССР. Это следует из данных площадки.

Фондовый рынок

На утренней сессии отрицательная динамика в основном затронула ценные бумаги финансовых и страховых компаний, а также предприятий, связанных с недвижимостью и промышленным сектором. На 1,2%, до 4,1 гонконгского доллара ($0,52), на старте торгов подешевели акции российского алюминиевого гиганта «Русал».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами на индонезийском острове Бали заявил, что предварительные данные об инциденте на востоке Польши опровергают утверждения, что ракета была запущена Россией.

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