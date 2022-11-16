Салехард, , 06:01 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил о приостановке строительства Северного широтного хода на Ямале. К этому масштабному инфраструктурному проекту вернутся после строительства Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла, сообщил Хуснуллин на «Транспортной неделе».

Северный широтный ход Управление информации ПАО «Газпром»

«Северный широтный ход — мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Напомним, проект Северного широтного хода (СШХ) задумывался еще в сталинские времена из военных соображений защиты арктических рубежей СССР. С хрущёвской «оттепелью» он был заброшен.

Вернуться к реализации Северного широтного хода в наши дни заставили экономические реалии — добыча газа и нефти в Ямало-Ненецком округе, строительство и пуск заводов по сжижению природного газа (СПГ) и выход на Северный морской путь для экспорта российских товаров и сырья.

О необходимости скорейшего запуска проекта Северного широтного хода неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Магистраль обеспечит круглогодичный наземный доступ к порту Сабетта и доставку грузов к Северному морскому пути.

Финансирование проекта возложено на ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», а также Фонд национального благосостояния (ФНБ). В начале октября «Газпром» приступил к реализации СШХ на участке Надым-Пангоды.

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