Ямусукро, , 05:58 — REGNUM Кот-д’Ивуар постепенно выведет свои войска и полицию из состава миротворческих сил ООН в Мали (МИНУСМА), сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо.

Миротворцы ООН в Африке United Nations Photo

Кроме того, вывод подтвержден двумя высокопоставленными источниками в службе безопасности Кот-д’Ивуара.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября газета The Times написала о том, что Британия выводит из Мали всех своих военнослужащих, задействованных в миссии МИНУСМА.

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