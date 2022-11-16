Ямусукро, 16 ноября, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Кот-д’Ивуар постепенно выведет свои войска и полицию из состава миротворческих сил ООН в Мали (МИНУСМА), сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее письмо.

United Nations Photo Миротворцы ООН в Африке

Кроме того, вывод подтвержден двумя высокопоставленными источниками в службе безопасности Кот-д’Ивуара.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября газета The Times написала о том, что Британия выводит из Мали всех своих военнослужащих, задействованных в миссии МИНУСМА.