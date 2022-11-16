Якутск, , 06:24 — REGNUM В Усть-Алданском районе Якутии для части школьников объявили актированный день. Причиной стало понижение температуры воздуха до — 47 градусов, сообщило ЯСИА.

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Занятия в школе отменены для учеников 1-5 классов, дети будут учится дистанционно. Все классы не учились бы, если бы похолодание до — 47 сопровождалось ветром или столбик термометра опустился до -50 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, школьникам младших классов, обучающимся в некоторых районах Норильска в первую смену, разрешили 15 ноября не посещать занятия из-за морозов. В течение дня температура воздуха в Норильске опускалась до −37… −32 °C.