Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 16 ноября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Очередная волна эвакуаций из-за сообщений о минировании школ прокатилась в Комсомольске-на-Амуре 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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По сообщениям региональных СМИ, информация от анонима о минировании школ города поступила в отдел полиции Комсомольска-на-Амуре.

Учеников и сотрудников школ эвакуировали. Спецслужбы проводят проверку зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Новотроицке Оренбургской области утром 11 ноября пришлось эвакуировать школы. Причиной стали поступившие анонимные террористические угрозы.