Москва, , 06:03 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил финансовый иск Минцифры России, адресованный ПАО «Мегафон». Исковое заявление пока суд к производству не принял, дата первого заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в базу 11 ноября 2022 года. Сумма иска — 28 000 829,25 рубля. Возможно, в основе спора лежит исполнение государственного контракта.

Напомним, компания из «большой тройки» операторов сотовой связи является ко всему прочему исполнителем более 23,3 тыс. государственных контрактов на общую сумму порядка 87 млрд рублей. По итогам тендера Пенсионного фонда РФ, состоявшегося в ноябре 2022 года, «Мегафон» стала также исполнителем ещё одного госконтракта — на сумму почти 6 млрд рублей.