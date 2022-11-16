Новая Каховка, Херсонская область, 16 ноября, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Период действия комендантского часа был увеличен в городе Новая Каховка Херсонской области. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба администрации региона в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Комендантский час

«Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19:00 вечера до 06:00 утра начиная с 15.11.2022», — сказано в приказе главы администрации Новой Каховки.

Комендантский час ранее действовал на всей территории Херсонской области с 22:00 до 05:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших от взрывов мин жителях Новой Каховки.