Вашингтон, 16 ноября 2022, 05:42 — REGNUM Госдепартамент США одобрил сделку с Швейцарией на $700 млн о поставке ракет для зенитных комплексов Patriot и другого военного оборудования. Об этом 15 ноября сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
В заявлении военных отмечается, что власти Швейцарии ранее обратились в Белый дом за разрешением на продажу 72 ракет для комплексов Patriot, несомненно, способствующих укреплению обороноспособности «нейтрального» государства.
Вашингтон уже уведомил о данном решении Конгресс США, у которого есть 30 дней на то, чтобы отклонить или одобрить документ.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Швейцари Иньяцио Кассис заявил, что его страна традиционно придерживается политики нейтралитета. Поэтому «не будет прямо или косвенно участвовать в военном конфликте» на территории б. УССР, в том числе — поставками вооружения киевскому режиму.
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