Вашингтон, 16 ноября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Предварительные данные об инциденте на востоке Польши опровергают утверждения, что ракета была запущена Россией, заявил президент США Джо Байден в ходе беседы с журналистами на индонезийском острове Бали. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Джо Байден

«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России», — заявил он.

При этом Байден отказался делать окончательные выводы до окончания расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока Варшава не располагает данными о том, кто запустил ракету по населенному пункту на востоке республики. Он добавил, что случай взрыва боеприпасов на польской территории является единичным.