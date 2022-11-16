Москва, 16 ноября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 5 декабря 2022 года планирует рассмотреть исковое заявление ракетно-космического центра «Прогресс» к оператору российских космодромов — АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ). И истец, и ответчик входят в дивизион госкопорации «Роскосмос», передаёт ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Исковое заявление подано 3 ноября 2022 года, а 9 ноября дело принял судья Харламов. С ЦЭНКИ пытаются взыскать 721 027 924,81 рубля, которые фигурируют как долг по договору от апреля 2020 года и законная неустойка. Прочие детали судебного разбирательства не сообщались.

Ранее к ЦЭНКИ судебные претензии были у дирекции космодрома «Восточный», которая в рамках двух исков пытается взыскать 4,4 млн рублей. Дела к производству пока судом не приняты, детали не сообщались.

Напомним, ЦЭНКИ выступает оператором двух российских космодромов — «Восточного» в Приамурье и «Байконура».