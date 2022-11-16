Вашингтон, 16 ноября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США подал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Соответствующий документ был размещён 15 ноября на сайте федеральной избирательной комиссии США.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

В заявке сказано, что Трамп зарегистрировался в качестве кандидата в президенты для участия в выборах на пост главы государства, которые состоятся в 2024 году. Такой ранний старт заявки может быть направлен на ликвидацию других потенциальных претендентов от Республиканской партии.

Перед выборами в Конгресс США Трамп обещал сделать некое «важное заявление» 15 ноября. В своей социальной сети Truth Social политик написал, что заявление он сделает в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. При этом подробности Трамп указывать не стал, пояснив, что не хочет отвлекать граждан от промежуточных выборов в Конгресс США.