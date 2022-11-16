Пекин, , 09:39 — REGNUM Согласно отчету о развитии интернета в Китае, в 2021 году в Китае строилось более 1800 промышленных интернет-проектов 5G+, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

5G Accomm.com

Более 1800 проектов охватывали более 20 ключевых секторов национальной экономики Китая, таких как черная металлургия и электроэнергетика, говорится в отчете, опубликованном на Китайской интернет-конференции 2022 года, которая стартовала во вторник в Шэньчжэне, провинция Гуандун на юге Китая.

К 2021 году в Китае насчитывалось более 100 влиятельных промышленных интернет-платформ, подключенных к более чем 76 миллионам устройств, говорится в отчете.

Согласно отчету, стоимость цифровой экономики Китая достигла 45,5 трлн юаней (около $6,46 трлн) в 2021 году, заняв второе место в мире, и к концу прошлого года страна построила крупнейшую в мире сеть 5G с более чем 1,42 млн базовых станций 5G в эксплуатации.