Пекин, 16 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Коэффициент просроченных кредитов коммерческих банков Китая снизился до 1,66% к концу третьего квартала при усилении устойчивости к рискам, показали данные банковского регулятора, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Юань

По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, этот показатель снизился на 0,01 процентного пункта по сравнению с показателем на конец второго квартала. К концу сентября задолженность банков по безнадежным кредитам составила 3 трлн юаней (около $426 млрд).

Их коэффициент покрытия резервами, показатель защиты от финансовых рисков, составил 205,54% в конце третьего квартала, что на 1,75 процентных пункта больше, чем в предыдущем квартале, показывают данные.