Вашингтон, 16 ноября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. Американская корпорация Amazon приступила к увольнению своих сотрудников, передает телеканал CNBC со ссылкой на экс-работников компании, пожелавших остаться неизвестными.

Цитата из х/ф «Вы уволены». Реж. Джеймс Круз. 1919. США Увольнение

«Amazon начал увольнять сотрудников. Компания уведомила сотрудников нескольких подразделений, в том числе подразделений, занимающихся Alexa и облачным игровым сервисом Luna, о том, что их увольняют», — рассказали в эфире.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американская газета The New York Times и издание The Financial Times сообщили о планах корпорации Amazon сократить около 10 тыс. сотрудников. Уточнялось, что первыми под сокращение пойдут подразделения, работавшие над голосовым помощником Alexa, а также работники подразделений, занимавшихся разработкой устройств.

Отмечалось, что сокращения связаны с ростом расходов корпорации и снижением объемов продаж.