Хайкоу, Китай, 16 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Четвертый Международный кинофестиваль на острове Хайнань пройдет с 3 по 10 декабря в Санье, курортном городе в китайской островной провинции Хайнань, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Михаил Демиденко Хайнань возвращается к обычной жизни

По состоянию на 26 сентября, по данным оргкомитета во вторник, в этом году на кинофестиваль был представлен в общей сложности 3761 фильм из 116 стран и регионов на соискание премии «Золотой кокос».

Ожидается, что в ходе фестиваля будет показано от восьмидесяти до 100 фильмов, а также будет проведено несколько форумов. Кинофестиваль, стартовавший в 2018 году, совместно проводится China Media Group и народным правительством провинции Хайнань.