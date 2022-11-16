Москва, 16 ноября, 2022, 05:21 — ИА Регнум. В среду, 16 ноября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха до −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

В ночь на 17 ноября в столице небольшой снег, гололедица, температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 745 (-4) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −4… +1 °C днём. Ночью — −8… −3 °C.

В четверг, 17 ноября, днём в столице ожидается −4… −2 °C, по области −6… −1 °C, облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, метель, гололедица, сильный порывистый ветер, атмосферное давление 744 (-1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −10… −5 °C.

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