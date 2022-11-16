Пекин, 16 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. 24-я Китайская выставка высоких технологий (CHTF) стартовала в городе Шэньчжэне, провинции Гуандун на юге Китая, собрав более 5600 экспонентов из 41 страны и региона мира, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Chuansong.me Шэньчжэнь. КНР

На пятидневном мероприятии будет представлено более 8600 экспонатов, а общая выставочная площадь превысит 300 000 кв метров. В этом году выставка посвящена инновационному развитию, среди экспонентов — государственные предприятия и предприятия, финансируемые из-за рубежа.

В рамках выставки демонстрируются основные научные и технологические достижения Китая за период 2016–2020 годов. 24-й CHTF также открыл свою первую выставку достижений в области водосберегающих высоких технологий, а 17 ноября проведет первую национальную конференцию по инновациям и развитию в области водосбережения.