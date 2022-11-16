Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Странам-союзникам киевского преступного режима следует выделять больше финансовой помощи киевским террористам, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен в письменном обращении.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я приветствую обязательства, взятые на себя союзниками и партнерами [киевского режима], и призываю их активизировать и ускорить предоставление [киевскому режиму] финансовой поддержки, особенно в виде грантов», — заявила она.

По ее словам, только благодаря финансовым вливаниям со стороны западных государств киевский режим сможет укрепить свою энергетическую безопасность. Также Йеллен пообещала оказывать всевозможное давление на Россию со стороны Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон пообещал поставлять киевским террористам столько оружия, сколько потребуется. В минобороны США подчеркивали, что поставки будут осуществляться в сотрудничестве с сателлитами Вашингтона.