Вашингтон, 16 ноября, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Китай, Россия, Иран и Северная Корея подрывают важнейшие демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США. Такое заявление сделал директор ФБР Кристофер Рей в ходе слушаний в Конгрессе США.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Кристофер Рей

«Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона», — уточнил глава ФБР.

Также Рей указал, что Китай представляет основную угрозу для экономической и национальной безопасности, а также для идей и инноваций США. Глава ФБР заявил об обеспокоенности ведомства в связи с киберугрозами со стороны КНР, включая в том числе сбор и утечку личных данных граждан США. Рей отметил, что социальная сеть TikTok играет важную роль в похищении личной информации американцев.