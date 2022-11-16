Москва, , 05:10 — REGNUM Арбитражный суд Москвы со второй попытки удовлетворил ходатайство ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и взял под арест в качестве обеспечительных мер акции пароходства, принадлежащие двум кипрским компаниям — Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd. Помимо этого, суд запретил учитывать голоса этих акционеров на общих собраниях, где будут решать кадровые вопросы и принимать решения о выплате дивидендов. Обеспечительные меры наложены до вынесения вердикта по основному спору о взыскании с ответчиков, в число которых входят и офшоры, более 80 млрд рублей и свыше 13,7 млн долларов США, фигурирующих как убытки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Определение судьи Худобко подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения.

В качестве обоснования своих требований представитель ДВМП заявил, что единственный ликвидный актив компаний — это акции самого пароходства, которые сообща составляют порядка 49,9% всех обыкновенных голосующих акций, и, если не наложить на них ограничительные меры, то позднее будет затруднено исполнение решения суда.

Напомним, в числе ответчиков, помимо уже названных кипрских компаний, фигурируют и другие акционеры ДВМП — Зиявудин Магомедов и компании с пропиской в офшорах — Maple Ridge Ltd, Felix, L. P. и SGS Universal Investment Holdings Ltd. С них солидарно требуют возместить убытки в размере 80 113 434 075 рублей и 13 783 300 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

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