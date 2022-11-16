Москва, 16 ноября, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы со второй попытки удовлетворил ходатайство ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП) и взял под арест в качестве обеспечительных мер акции пароходства, принадлежащие двум кипрским компаниям — Smartilicious Consulting Ltd и Enviartia Consulting Ltd. Помимо этого, суд запретил учитывать голоса этих акционеров на общих собраниях, где будут решать кадровые вопросы и принимать решения о выплате дивидендов. Обеспечительные меры наложены до вынесения вердикта по основному спору о взыскании с ответчиков, в число которых входят и офшоры, более 80 млрд рублей и свыше 13,7 млн долларов США, фигурирующих как убытки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Определение судьи Худобко подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения.

В качестве обоснования своих требований представитель ДВМП заявил, что единственный ликвидный актив компаний — это акции самого пароходства, которые сообща составляют порядка 49,9% всех обыкновенных голосующих акций, и, если не наложить на них ограничительные меры, то позднее будет затруднено исполнение решения суда.

Напомним, в числе ответчиков, помимо уже названных кипрских компаний, фигурируют и другие акционеры ДВМП — Зиявудин Магомедов и компании с пропиской в офшорах — Maple Ridge Ltd, Felix, L. P. и SGS Universal Investment Holdings Ltd. С них солидарно требуют возместить убытки в размере 80 113 434 075 рублей и 13 783 300 долларов США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

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