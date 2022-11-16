Нанкин, Китай, 16 ноября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Крупнейший в мире вездеходный кран завершил свой первый подъем на береговом ветроэнергетическом проекте в провинции Шаньдун в восточном Китае, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стройка, кран

По словам его разработчика — китайского машиностроительного гиганта Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG), кран, получивший название XCA2600, поднял груз весом 171 тонну на высоту 160 метров на площадке проекта ветроэнергетики мощностью 50 МВт в Шаньдуне.

По данным XCMG, кран с базовой грузоподъемностью 2600 тонн может поднять максимальный вес 173 тонны на максимальную высоту 160 метров. Эта мощность может значительно повысить эффективность подъема в проектах установки сверхбольших ветряных турбин.

XCMG со штаб-квартирой в городе Сюйчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая является многонациональной компанией по производству тяжелого машиностроения, которая производит продукцию, экспортируемую в более чем 191 страну и регион по всему миру.