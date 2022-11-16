Чжоушань, Китай, , 08:49 — REGNUM Военно-морская флотилия Китая вернулаль в портовый город Чжоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян после завершения своей миссии по сопровождению гражданских судов в Аденском заливе и в водах у берегов Сомали, сообщает 15 ноября агентство Синьхуа.

Военно-морской флот Китая Newsweek.com

41-я флотилия Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, включающая ракетный эсминец «Сучжоу», ракетный фрегат «Наньтун» и судно снабжения «Чаоху», сопровождала 38 китайских и иностранных судов во время миссии. Флотилия отплыла из Чжоушаня 18 мая 2022 года.

Эскортная флотилия преодолела почти 90 000 морских миль за время своего 182-дневного плавания, не заходя в порты для отдыха. Китай в декабре 2008 года начал направлять военно-морские корабли для проведения операций по защите судов в Аденском заливе и водах у берегов Сомали.