Салехард, , 05:53 — REGNUM Активисты Ямала и Тюменской области выступили с инициативой собрать фуру новогодних подарков для защитников нашей Родины, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Об этом сообщил ямальский общественник Игорь Заборовский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ямал Ири Yamaltour

Общественники отмечают, что когда одни будут встречать Новый год в кругу семьи за праздничным столом, военнослужащие в зоне СВО, будут отмечать праздник в промёрзших окопах, и вместо оливье у них будет надоевший сухой паёк, вместо праздничных салютов, будут звуки выстрелов и взрывов от пуль, гранат, мин и ракет.

«Они могли бы сейчас обнимать своих любимых, но выбрали для себя другой путь, более тяжёлый и опасный. Они приносят себя в жертву, ради нас с вами, ради мира на Земле!», — напоминают сибиряки.

Общественники Ямала и Тюмени поставили задачу собрать фуру подарков для бойцов.

«Давайте устроим нашим защитникам хотя бы небольшой праздник! Мы уже нашли машину, на которой повезём подарки — в этот раз будет большая фура с прицепом! Она не должна уйти пустой!» — призывает Игорь Заборовский.

Подарки, согласно идее, должны быть не только вкусными, тёплыми и полезными, но ещё и сопровождаться поздравлениями военнослужащим от родных и близких, от земляков. Подарки, письма, рисунки с поздравлениями необходимо приносить в пункты сбора гуманитарной помощи. На Ямале они открыты в Салехарде, Лабытнанги, Аксарке, Надыме, Новом Уренгое. Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко, Ханымее, Ноябрьске и Губкинском. А также в соседнем регионе — в Тюмени и Тобольске.