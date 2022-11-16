Кингстон, 16 ноября, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс объявил чрезвычайное положение в некоторых частях страны для борьбы с насилием со стороны преступных группировок, сообщается на сайте правительства страны.

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Такая мера касается ряда районов ямайской столицы Кингстона, а также некоторых районов в центральной и западной частях республики. Речь идет о территориях, в которые входят популярные туристические направления.

С помощью чрезвычайного положения вводятся специальные расширенные полномочия, дающие в том числе право обыскивать здания и производить аресты без соответствующего ордера.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа стало известно, что США зафиксировали всплеск контрабанды оружия в страны Карибского бассейна, а также на Гаити. Гаитянские власти тогда пообещали активизировать усилия по борьбе с незаконной торговлей, которая подпитывает бандитизм.

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