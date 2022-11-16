Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Сервис платной подписки Twitter Blue, позволяющий пользователям получать в своём аккаунте галочку верификации, будет перезапущен 29 ноября. Об этом предприниматель и новый владелец компании Twitter Илон Маск 15 ноября сообщает на свой странице в социальной сети.

Twitter Rutwitter.com

Илон Маск «Перезапуск Blue Verified переносится на 29 ноября, чтобы мы убедились в [его] надёжности».

По словам предпринимателя, «изменение подтверждённого имени аккаунта» в новой версии сервиса лишит владельца аккаунта галочки верификации до момента подтверждения социальной сетью соответствия нового имени «условиям пользовательского соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Twitter ранее временно прекратила продажу подписок Twitter Blue из-за роста числа фейковых аккаунтов политиков, знаменитостей и известных корпораций, получивших верификацию. Илон Маск, комментируя ситуацию, заявил о вероятном возвращении этого сервиса ещё до 20–21 ноября.

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