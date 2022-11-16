Москва, 16 ноября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил крупный финансовый иск от Министерства культуры России. Истец пытается взыскать более 326 млн рублей с компании «Астмал Групп» из Санкт-Петербурга, которая должна была отреставрировать объект культурного наследия в Рязани, но контракт был расторгнут. Исковое заявление пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от министерства поступил в суд 14 ноября 2022 года. Сумма претензий составляет 326 783 255,8 рубля. Детали дела в базе арбитража пока не раскрывались.

Между тем стороны связывает между собой государственный контракт от 2020 года на реставрацию и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения на улице Соборная, 5-7 в Рязани. В здании расположена муниципальная гимназия. Цена госконтракта составила 678 328 308 рублей 67 копеек. Исполнитель должен был завершить работы к июню 2022 года. В карточке контракта указано, что он был расторгнут министерством «на основании решения об одностороннем отказе от исполнения» в связи с существенным нарушением условий исполнителем. На странице тендера также указано, что стоимость исполненных обязательств составила 40 235 546,57 рубля, а фактически было оплачено 359 281 927,61 рубля.

На сегодня в арбитражах в стадии рассмотрения также находятся несколько исков ООО «Астмал Групп» к Министерству культуры России. Так, на 11 января 2023 года назначено заседание по заявлению, в котором подрядчик оспаривает решение об одностороннем отказе от исполнения рязанского госконтракта.