Токио, 16 ноября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Встречу премьер-министров Великобритании Риши Сунака и Японии Фумио Кисиды отменили из-за подготовки экстренных переговоров лидеров стран G7. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Сообщается, что лидеры стран «Группы семи» договорились провести экстренные переговоры в связи с провокацией в Польше. В связи с этим переговоры глав британского и японского правительств пришлось отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал попадание ракет на польскую территорию единичным случаем. Он также подчеркнул, что не располагает доказательствами о том, кто мог запустить этот боеприпас. В Польше ведется расследование по этому вопросу.