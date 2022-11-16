Варшава, 16 ноября 2022, 04:04 — REGNUM Попадание ракет на территорию Польши назвал единичным случаем, которое вряд ли повторится, польский лидер Анджей Дуда. Об этом политик 15 ноября заявил журналистам в ходе пресс-конференции.
«На данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем. Ничего не указывает на то, что могут произойти новые», — пояснил Дуда.
Кроме того, президент Польши указал, что никаких однозначных доказательств о том, кто запустил эту ракету, пока нет. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.
«Мы ждем результатов работы следователей. Это без сомнения был взрыв ракеты», — отметил Дуда.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что польские власти пригласили экспертов из-за рубежа для расследования инцидента с падением ракет на границе Польши и бывш. УССР.
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