Лондон, 16 ноября, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Британия приступила к «срочному» расследованию сообщений по поводу падения ракет в Польше, сообщается на сайте британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Кроме того, премьер-министр королевства Риши Сунак провел телефонный разговор с польским президентом Анджеем Дудой. Глава Польши проинформировал собеседника о ходе расследования инцидента.

Руководитель британского правительства в свою очередь пообещал Варшаве поддерживать тесный контакт в рамках развития ситуации и координировать действия с союзниками по НАТО. Кроме того, Сунак выразил солидарность Дуде, а Польше — соболезнования в связи с гибелью двух человек при инциденте.

Премьер-министр Британии также предложил польскому президенту «любую помощь для срочного установления причин случившегося».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша пригласила международных специалистов, которые будут расследовать инцидент с падением ракет.