Токио, , 04:05 — REGNUM Лидеры стран G7 проведут на Бали экстренную встречу, посвящённую падению ракет на востоке Польши вблизи границы с территорией б. УССР. Об этом со ссылкой на источник в правительстве Японии 16 ноября сообщает агентство Kyodo.

Виктор Дени. Ясновельможная Польша последняя собака Антанты. 1920 г

По версии польских СМИ, около деревни Пшеводув упала одна или две ракеты российского производства, что привело к гибели двух местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с «ракетным» инцидентом МИД Польши вызвал российского посла в Варшаве Сергея Андреева и потребовал от него «немедленных подробных объяснений».

Напомним, на индонезийском острове Бали в настоящее время проходит саммит стран G20, в котором участвуют все лидеры стран G7.

Читайте также: Послы стран НАТО проведут встречу по просьбе Польши

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Польши вызвал российского посла из-за инцидента